Бывший главный тренер клуба НБА "Орландо" Уильямс возглавит "Финикс"

ТАСС, 3 мая. Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Монти Уильямс займет пост главного тренера "Финикса". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НБА.

На данный момент 47-летний специалист работает в тренерском штабе "Филадельфии", к работе он приступит по завершении текущего сезона. Соглашение сторон рассчитано на пять лет.

Уильямс станет пятым главным тренером "Финикса" за последние пять лет, в сезоне-2018/19 пост наставника команды занимал Игор Кокошков, который был освобожден от должности 23 апреля. Отмечается, что стороны встречались дважды, в ходе переговоров обсуждались условия сотрудничества. На последней встрече присутствовал владелец клуба из Техаса Робер Сарвер, который был лично заинтересован в приглашении Уильямса.

Уильямс играл в НБА с 1994 по 2003 год, выступая за команды "Нью-Йорк", "Сан-Антонио", "Денвер", "Орландо" и "Филадельфия". В 2005 году он начал тренерскую карьеру, занимал пост помощника главного тренера, помимо "Филадельфии", в "Портленде" и "Оклахоме". В июне 2010 года Уильямс занял должность главного тренера "Орландо", став на тот момент самым молодым главным тренером в истории НБА, в мае 2015 года он был освобожден от должности. В июне 2013 года Уильямс вошел в тренерский штаб сборной США, завоевав с национальной командой золотые награды Олимпийских игр 2016 года и мирового первенства 2014 года.

В завершившемся регулярном сезоне НБА "Финикс" занял 15-е место в Западной конференции НБА и не смог пробиться в плей-офф.