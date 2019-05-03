Футболисты "Зенита" в Грозном могут досрочно стать чемпионами России

ТАСС, 4 мая. Программа 27-го тура чемпионата России по футболу в субботу продолжится тремя матчами. По итогам встреч "Ахмат" - "Зенит" и "Арсенал" - "Локомотив" станет известно, сумеет ли команда из Санкт-Петербурга досрочно гарантировать себе итоговое первое место в турнирной таблице.

Подопечным Сергея Семака для завоевания пятого в российской истории чемпионского титула необходимо в Грозном обыграть местный "Ахмат", а также рассчитывать на то, что действующий победитель турнира - московский "Локомотив" - в Туле потеряет очки во встрече с "Арсеналом". Если оба условия совпадут, то "Зенит" станет недосягаемым для преследователей и впервые с 2015 года завоюет золотые медали. Также в оставшихся четырех турах петербургской команде достаточно будет набрать всего одно очко, чтобы гарантировать себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов, в котором клуб не играл с сезона-2015/16.

"Зенит" подходит к матчу с серией из девяти встреч без поражений в чемпионате (семь побед, две ничьи), 57 очками и отрывом в восемь баллов от занимающего второе место "Локомотива". "Ахмат" не знает поражений в трех последних играх (победа, две ничьи) и за четыре тура до конца сезона делит с казанским "Рубином" 10-ю строчку (35). Грозненцы не могут забить "Зениту" с мая 2017 года, тогда мяч Аблае Мбенга не только принес победу на поле соперника, но и позволил московскому "Спартаку" досрочно выиграть чемпионат России впервые за 16 лет.

Игра первого круга между соперниками завершилась победой петербургской команды со счетом 1:0 - единственный гол в той встрече на свой счет записал итальянец Клаудио Маркизио, который из-за травмы не сыграет до конца сезона. Также Семак не сможет рассчитывать еще на двух хавбеков - продолжающего лечиться Александра Ерохина и недавно приступившего к тренировкам Далера Кузяева. Под вопросом остается участие в игре нападающего Артема Дзюбы, получившего небольшое повреждение во встрече против самарских "Крыльев Советов". У его коллеги Рашида Рахимова потеря всего одна - защитник Анхель Вилькер, залечивающий травму.

Матч начнется в 16:30 мск. Главным арбитром назначен Алексей Матюнин (Москва).

Семин в гостях у своего ученика

"Арсенал" и "Локомотив" подходят ко встрече с длительными беспроигрышными сериями - туляки в чемпионате не знают поражений на протяжении девяти матчей (пять побед, четыре ничьи), а москвичи - 10 поединков подряд (семь побед, три ничьих). Для гостей эта игра может стать последней, которую они начнут в статусе чемпионов страны. Чтобы сохранить титул, команде Юрия Семина необходимо победить во всех четырех оставшихся турах, а также рассчитывать на то, что идущий первым "Зенит" до конца турнира наберет всего три очка. Если между командами будет равенство по основному показателю, то петербуржцы окажутся выше за счет результатов личных матчей (5:3 - дома, 1:1 - на выезде).

Для "Арсенала" встреча с "Локомотивом" - тест на готовность к участию в еврокубках. Туляки всего на одно очко отстают от пятого места, которое дает право в следующем сезоне сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Команда Игоря Черевченко также может отобраться в розыгрыш турнира через Кубок России, где ее соперником по полуфиналу является екатеринбургский "Урал" (первый матч - 0:1, ответная игра состоится в Туле 15 мая).

Предстоящая встреча станет второй, в которой главный тренер "Локомотива" сыграет против своего ученика, бывшего защитника железнодорожников Черевченко. Предыдущий матч, состоявшийся в 2015 году, завершился победой последнего, тогда под руководством молодого тренера "Локомотив" обыграл "Анжи" Семина со счетом 3:1.

В предстоящем противостоянии "Арсеналу" не помогут дисквалифицированный полузащитник Абдул Кадири, а также травмированные вратарь Михаил Левашов, полузащитник Михаил Александров и защитник Бакари Коне. У "Локомотива" на поле не появятся игрок обороны Борис Ротенберг и продолжающий лечение опорный хавбек Игорь Денисов, под вопросом участие в матче защитника Ведрана Чорлуки.

Встреча стартует в 19:00 мск. Рассудит команды Евгений Турбин (Дмитров).

Попытка номер четыре для "Спартака"

В первой игре дня в Екатеринбурге встретятся занимающий 10-е место "Урал" и идущий на пятой строчке "Спартак". Хозяева поля перед этой игрой находятся в шести очках от зоны стыковых матчей, а гости лишь на один балл опережают "Арсенал" и на шесть отстают от третьего места, дающего путевку в Лигу чемпионов. Для команд эта игра станет уже четвертой в текущем сезоне - в первом круге чемпионата уральцы одержали выездную победу со счетом 2:1, в четвертьфинале Кубка России команда Дмитрия Парфенова также была сильнее красно-белых (1:1 - на выезде, 1:0 - дома).

У хозяев поля в матче из-за дисквалификации не сможет сыграть воспитанник "Спартака", защитник Сергей Брызгалов, который получил прямую красную карточку во встрече с "Уфой" (1:4). Список травмированных гостей намного длиннее. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов не сможет рассчитывать на вратарей Артема Реброва и Александра Селихова, а также защитников Самуэля Жиго и Николая Рассказова. Кроме того, под вопросом участие во встрече игроков обороны Ильи Кутепова и Сальваторе Боккетти, а также нападающего Луиса Адриано.

Матч начнется в 14:00 мск. Работать на встрече будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).