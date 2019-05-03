Россиянин Бетербиев проведет защиту титула чемпиона мира IBF против американца Калайджича

ТАСС, 4 мая. Россиянин Артур Бетербиев проведет защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг против американца Радивойе Калайджича. Поединок состоится в ночь на воскресенье в Стоктоне (штат Калифорния, США).

Бетербиев будет второй раз защищать пояс, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом. Россиянин отправил соперника в нокаут в 12-м раунде, сделав это всего за полминуты до окончания боя. В октябре прошлого года Бетербиев защитил титул, выиграв у британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде.

Российский боксер провел неплохую любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, в том числе у бывшего и нынешнего чемпионов мира среди профессионалов Сергея Ковалева и кубинца Юниера Дортикоса соответственно, проиграв при этом всего пять боев. После Олимпиады-2012 Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль. В 2015 году россиянин заключил соглашение с известным американским менеджером Элом Хэймоном и выступает в США.

Бетербиев считается нокаутером, все свои 13 побед он одержал досрочно. Только два соперника боксера продержались дольше четырех раундов - американец Александр Джонсон в 2015 году (7) и Кёллинг в 2017-м (12).

Спортсмен мог и раньше завоевать титул чемпиона мира, но вынужден был отказаться от боя за звание претендента на пояс из-за операции на плече, которое он травмировал в октябре 2015 года. Из-за повреждения боксер не выступал год - с июня 2015-го по июнь 2016-го.

Изначально предполагалось, что Бетербиев проведет защиту против американца Джо Смита - младшего, но поединок предложили на 15 декабря, что не устроило россиянина. Он посчитал, что после октябрьского боя у него будет недостаточно времени на подготовку.

Лечение через Google

27-летний Калайджич одержал 24 победы (17 нокаутом) и потерпел одно поражение. Он впервые будет боксировать за титул чемпиона мира. Пять последних побед американец боснийского происхождения одержал досрочно, однако в 2016 году проиграл американцу Маркусу Брауну по очкам. То судейское решение вызвало много споров.

После следующего боя Калайджич вынужден был пропустить почти два года. Боксер получил травму, врачи диагностировали ему аваскулярный некроз кисти и сообщили, что он больше не сможет выйти на ринг. Калайджич уже устроился на работу на стройке, но затем нашел способ лечения (терапию) через Google, который ему помог. В итоге американец вылечился и продолжил карьеру в июне 2018 года, одержав две победы.

По словам боксера, он значительно изменил свой стиль. Именно поэтому команду Бетербиева ждет большой сюрприз, если она готовила россиянина на основе старых поединков американца.

На данный момент трое российских боксеров владеют чемпионскими титулами. Это Бетербиев, Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 79,38 кг) и Денис Лебедев (WBA, до 90,71 кг).