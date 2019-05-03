Российский футболист Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по количеству голов за сезон

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко в первом матче плей-офф чешского национального первенства против "Теплице" забил два мяча и установил рекорд по количеству голов за сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В пятницу в первом матче четвертьфинала плей-офф за право играть в Лиге Европы "Млада Болеслав" победила "Теплице" со счетом 8:0. 23-летний Комличенко отметился голами на 36-й (с пенальти) и 45-й минутах. Таким образом, на его счету стало 26 забитых мячей в сезоне-2018/19. Предыдущее достижение принадлежало Давиду Лафате (25 голов в сезоне-2011/12), однако ему для этого понадобилось на одну игру меньше.

"Есть рекорд лиги! Первый в чешской истории футбола! Всем спасибо за поддержку", - написал Комличенко на своей странице в Instagram.

Футболист выступает в чемпионате Чехии с 2016 года. Он является воспитанником "Краснодара", из которого ушел в аренду в чешский "Слован", где забил три мяча в 12 матчах. В 2017 году Комличенко был отдан в аренду в "Младу Болеслав", а в начале 2019-го клуб выкупил его у "Краснодара".