"Каролина" впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ

ТАСС, 4 мая. "Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции. Заключительная встреча полуфинального противостояния завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (5-я минута), Тейво Теравайнен (23), Грег Маккегг (24), Джастин Уильямс (29) и Андрей Свечников (56). У проигравших голы на свой счет записали Мэтью Бразал (3) и Брок Нельсон (59). "Каролина" впервые в своей истории завершила серию плей-офф без поражений.

Свечников отметился заброшенной шайбой во втором матче после возвращения на лед. В противостоянии прошлого раунда с "Вашингтоном" он и капитан столичного клуба Александр Овечкин устроили драку в третьем матче серии. Овечкин отправил молодого коллегу по амплуа в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Всего на счету Свечникова 4 (3+1) очка в текущем плей-офф.

В финале конференции "Каролина" встретится с победителем серии между "Коламбусом" и "Бостоном" (2-2). Последний раз команда добиралась до этой стадии в сезоне-2008/09, уступив тогда "Питтсбургу" со счетом 0-4. Также тот розыгрыш плей-офф стал последним, в котором клуб участвовал до текущего года.

"Каролина" является победителем Кубка Стэнли - 2006. В том сезоне в финале был обыгран "Эдмонтон" в семи матчах. Одну из шайб в последней встрече тогда забросил Джастин Уильямс, который и сейчас защищает цвета клуба, вернувшись в него в 2017 году после восьмилетнего перерыва. В сезоне-2001/02 "Каролина" уступила в решающей стадии "Детройту" (1-4).