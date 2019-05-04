Коршков забросил шайбу в первом матче за фарм-клуб "Торонто" в плей-офф АХЛ

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий Егор Коршков стал автором гола в своем первом матче за фарм-клуб "Торонто" в плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). "Марлиз" во второй игре серии оказались сильнее "Кливленда" в овертайме со счетом 4:3.

Коршков забросил третью шайбу команды на 19-й минуте второго периода. "Торонто Марлиз" является действующим победителем "Кубка Колдера" (главный приз плей-офф АХЛ - прим. ТАСС). В текущей серии второго раунда команда российского хоккеиста ведет со счетом 2-0.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" 1 мая подписал контракт новичка сроком на два года с 22-летним российским нападающим. Коршков был выбран командой во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим 31-м номером.

В прошедшем сезоне игрок провел в составе ярославского "Локомотива" 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив три шайбы и сделав две результативные передачи. В плей-офф он трижды ассистировал партнерам, сыграв девять матчей. В сезоне-2015/16 в составе ярославского "Локо" форвард стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ "Торонто" занял пятое место в таблице Восточной конференции. В серии первого раунда плей-офф канадский клуб уступил "Бостону" в семи матчах со счетом 3-4. В сезоне-2018/19 за "Торонто" выступали россияне Никита Зайцев (контракт до 2024 года) и Игорь Ожиганов, чье соглашение завершится 1 июля.