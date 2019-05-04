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НБА

"Милуоки" вышел вперед в серии плей-офф НБА против "Бостона"

Третья встреча противостояния завершилась со счетом 123:116
Яннис Адетокунбо и Кайри Ирвинг AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Яннис Адетокунбо и Кайри Ирвинг
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 4 мая. "Милуоки" на выезде одержал победу над "Бостоном" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 123:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, в активе которого дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов. Он также записал на свой счет восемь передач, три блокшота и два перехвата.

В составе "Бостона" лучшим по результативности защитник Кайри Ирвинг. На его счету 29 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата. Дабл-дабл оформил форвард хозяев Джейсон Тейтум. Он набрал 20 очков и совершил 11 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Милуоки". Следующий матч пройдет 7 мая на площадке "Бостона".

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