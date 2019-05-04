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"Даллас" обыграл "Сент-Луис" и вышел вперед в серии розыгрыша Кубка Стэнли

Пятая встреча завершилась со сетом 2:1
Хоккеисты "Далласа" AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Хоккеисты "Далласа"
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 4 мая. "Даллас" на выезде одержал победу над "Сент-Луисом" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1, благодаря этому команда гостей вышла вперед в противостоянии - 3-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Спецца (3-я минута) и Иса Линделл (27). У проигравших единственный гол на свой счет записал Джейден Шварц (49).

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился результативной передачей. Он набрал свое 10-е (5+5) очко в текущем плей-офф. Форварды "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев баллов за результативность в прошедшей встрече не набрали.

Следующий матч состоится в ночь на 5 мая в Далласе.

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