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Свечников поблагодарил болельщиков после выхода "Каролины" в 1/2 финала плей-офф НХЛ

В ночь на субботу команда победила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:2 в последнем матче серии

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников поблагодарил болельщиков после выхода в финал Восточной конференции.

"Лучшие болельщики в мире, спасибо вам", - написал Свечников в своем Twitter.

В ночь на субботу "Каролина" победила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:2 в заключительной (четвертой) встрече полуфинала и впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ. Свечников отметился заброшенной шайбой, всего на счету 19-летнего россиянина 4 (3+1) очка в текущем плей-офф. Он впервые в карьере принимает участие в матчах на вылет.

В финале конференции "Каролина" встретится с победителем серии между "Коламбусом" и "Бостоном" (2-2).

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