"Ак Барс" подписал контракты с хоккеистами "Барыса" Кормье и Фрэттином

ТАСС, 4 мая. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" подписал контракты с канадскими нападающими Патрисом Кормье и Мэттью Фрэттином. Об этом сообщила в субботу пресс-служба клуба.

Соглашения с игроками рассчитаны на один сезон. Оба нападающих в прошлом сезоне выступали за нур-султанский "Барыс", который дошел до четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 28-летний Кормье с 40 очками (18 шайб + 22 передачи) в регулярном чемпионате стал третьим бомбардиром команды, в плей-офф он набрал 4 очка (1+3). Фрэттин с 39 очками (17+22) стал четвертым по этому показателю в клубе по итогам регулярного чемпионата и вторым в плей-офф - 11 очков (9+2).

"Ак Барс" в прошедшем сезоне занял пятое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате и проиграл в первом раунде плей-офф будущему финалисту омскому "Авангарду" (0-4). По завершении сезона команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов, с которым казанцы стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина (рекорд КХЛ). Его на этом посту сменил Дмитрий Квартальнов.