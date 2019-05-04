"Портленд" обыграл "Денвер" в четвертом овертайме и вышел вперед в серии 1/4 финала НБА

ТАСС, 4 мая. "Портленд" на своей площадке одержал победу над "Денвером" со счетом 140:137 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась в четвертом овертайме. Это второй случай в плей-офф НБА, когда для выявления победителя в матче потребовалось такое количество дополнительного времени. В последний раз подобное произошло 21 марта 1953 года в игре 1/4 финала между "Бостоном" и "Сиракьюз Нэшнлз" (нынешнее название - "Филадельфия"), закончившейся со счетом 111:105 в пользу "Селтикс".

Всего в истории лиги было сыграно 17 матчей с четырьмя и более овертаймами, из них 15 - в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству овертаймов был установлен 6 января 1951 года в игре регулярного сезона между "Индианаполис Олимпианс" (ныне не существует) и "Родчестер Ройалз" (с 1986 года клуб носит название "Сакраменто"), тогда "Олимпианс" одержал победу над соперниками со счетом 75:73 в шести овертаймах.

Самым результативным игроком субботней встречи "Портленда" и "Денвера" стал разыгрывающий защитник "Наггетс" Джамал Мюррей, набравший 34 очка, сделавший девять подборов и пять передач за 55 минут на площадке. Тяжелый форвард Пол Миллсэп отметился дабл-даблом из 17 очков и 13 подборов, добавив к ним три перехвата и два блок-шота. Он реализовал 61,5 процента бросков с игры и стал лучшим в своей команде по этому показателю.

Йокич установил рекорд НБА среди центровых

Центровой "Денвера" Никола Йокич, впервые в карьере принимающий участие в играх на вылет, сделал трипл-дабл из 33 очков, 18 подборов и 14 передач, совершив при этом восемь потерь. Он провел на площадке более 65 минут (всего в матче было сыграно 68), что является лучшим результатом плей-офф лиги для игрока ростом семь футов (около 213 см - стандартный рост для центрового или же ярко выраженного тяжелого форварда) и четвертым - среди всех остальных. Лидерами по этому показателю являются бывшие игроки "Сиракьюз" Ред Роча и Пол Сеймур, сыгравшие в первом в истории плей-офф матче с четырьмя овертаймами по 67 минут.

У "Портленда" самым результативным стал атакующий защитник Си Джей Макколлум, совершивший ряд ключевых попаданий после завершения основного времени матча. В его активе 41 очко, восемь подборов, четыре передачи и четыре перехвата при проведенных 60 минутах на паркете (лучший результат "Трейл Блейзерс"). Лидер клуба разыгрывающий Дэмиан Лиллард отметился 28 очками, шестью подборами, восемью передачами и двумя перехватами. Центровой Энес Кантер, игравший против "Наггетс" с несколькими повреждениями, провел на площадке более 56 минут и сделал дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.

Легкий форвард клуба Морис Харклесс также отметился дабл-даблом, набрав 15 очков и 10 подборов за 45 минут. Тяжелый форвард Аль-Фарук Амину стал единственным игроком в стартовой пятерке "Блейзерс", который не смог преодолеть отметку в 10 очков. За 46 минут он набрал шесть очков, 12 подборов и четыре передачи. Легкий форвард Родни Худ за 23 минуты отметился 19 очками, двумя подборами и одной передачей и стал лучшим баскетболистом встречи по проценту попаданий с игры (75%). Точный трехочковый бросок в исполнении Худа на исходе последней минуты заключительного овертайма стал для "Портленда" победным, всего в матче он реализовал два из трех бросков из-за дуги.

"Портленд" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Следующий матч пройдет 6 мая в Портленде.