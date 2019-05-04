Все билеты проданы на матч Россия - Финляндия на Чешских хоккейных играх

БРНО /Чехия/, 4 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы продали все билеты на оба субботних матча заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр. Об этом ТАСС сообщили в субботу в кассе "ДРФГ-Арены", где пройдут игры.

В субботу сыграют сначала сборные России и Финляндии (начало в 15:00 мск), а затем команды Швеции и Финляндии (19:30 мск). Дворец вмещает 7,7 тыс. зрителей.

"Билеты у нас продаются сразу на оба матча. Все продано", - сообщили в кассе.

Сборные Швеции и Финляндии возглавляют таблицу Чешских игр, набрав по три очка, россияне и чехи не имеют очков. Сборная России является лидером общего зачета Евротура и для победы в нем в субботнем матче ей нужно выиграть либо в основное время, либо в овертайме или серии буллитов.

Чешские игры являются для команд России, Швеции, Чехии и Финляндии последним турниром перед чемпионатом мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.