Овечкин сыграет в тройке с Кузнецовым и Дадоновым за сборную России в матче с финнами

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Нападающий Александр Овечкин сыграет в тройке с Евгением Кузнецовым и Евгением Дадоновым в составе сборной России по хоккею в матче Евротура с командой Финляндии.

Александр Георгиев займет место в воротах, запасным вратарем станет Илья Сорокин.

Полностью составы пятерок сборной России выглядят следующим образом:

первое звено: защитники - Михаил Сергачев, Никита Нестеров; нападающие - Никита Гусев, Евгений Малкин, Никита Кучеров;

второе звено: защитники - Дмитрий Орлов, Никита Зайцев; нападающие - Овечкин, Кузнецов, Дадонов;

третье звено: защитники - Динар Хафизуллин, Артем Зуб; нападающие - Михаил Григоренко, Артем Анисимов, Кирилл Капризов;

четвертое звено: защитники - Александр Елесин, Иван Телегин; нападающие - Илья Ковальчук (капитан), Сергей Андронов, Сергей Плотников.

Телегин пропустил первый матч команды на Чешских играх против сборной Швеции (4:6), который прошел 1 мая в Стокгольме.

Встреча с финнами состоится в субботу в Брно (начало - 15:00 мск). Чешские игры завершатся 5 мая. Сборная России ведет подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.