Родригес: баскетболисты ЦСКА подошли максимально сосредоточенными к плей-офф Единой лиги

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА подошли максимально сосредоточенными к четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом", помня о сложных очных встречах в регулярном сезоне. Такое мнение ТАСС высказал испанский защитник армейцев Серхио Родригес.

В субботу ЦСКА в Москве обыграл "Нижний Новгород" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ - 87:50.

"В регулярном сезоне обе наши игры с "Нижним" были непростыми, поэтому к этой игре мы подошли максимально собранными, - сказал Родригес. - Мы с первых минут внимательно играли в защите, хорошо действовали в атаке и добились убедительной победы. Да, мы сейчас играем в двух турнирах, впереди "Финал четырех" Евролиги, но мы также хотим победить в Единой лиге ВТБ. Знаем, как этот турнир важен для клуба и его болельщиков".

Второй матч серии до трех побед состоится также в Москве в УСК ЦСКА 6 мая. "Уверен, это будет совершенно другой матч, по характеру, по борьбе. Поэтому нам надо не терять концентрации, сделать все, чтобы закрепить преимущество в серии", - добавил Родригес.