"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 мая. Футболисты московского "Спартака" победили екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "Центральный".
Единственный гол в матче забил Фернандо (82-я минута). В перерыве был заменен полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий, у которого, по словам главного тренера московского клуба Олега Кононова, обнаружили сотрясение мозга.
Ранее "Урал" выбил "Спартак" из розыгрыша Кубка России сезона-2018/19, победив московский клуб в четвертьфинале (1:1, 1:0).
"Спартак" прервал свою безвыигрышную серию в матчах с "Уралом" из четырех встреч. В предыдущий раз московский клуб обыгрывал "Урал" 30 сентября 2017 года, тогда встреча на "Открытие-Арене" завершилась со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 25 матчей, "Спартак" одержал 16 побед, "Урал" выиграл в шести матчах, еще три встречи завершились ничейным результатом.
"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка после 27 матчей. "Урал" идет 11-м, имея в активе 33 очка после 27 встреч.
В следующем матче 12 мая красно-белые на домашнем поле сыграют с "Уфой", "Урал" двумя днями ранее на выезде встретится с "Оренбургом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|18
|3
|5
|49-25
|57
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|38-24
|49
|3
|Краснодар
|26
|13
|7
|6
|46-22
|46
|4
|ЦСКА
|26
|12
|8
|6
|36-18
|44
|5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|6
|Арсенал
|26
|10
|9
|7
|34-27
|39
|7
|Оренбург
|27
|10
|6
|11
|33-32
|36
|8
|Ростов
|26
|9
|9
|8
|23-21
|36
|9
|Рубин
|27
|7
|14
|6
|24-25
|35
|10
|Ахмат
|26
|9
|8
|9
|24-27
|35
|11
|Урал
|27
|9
|6
|12
|27-41
|33
|12
|Динамо
|26
|6
|11
|9
|21-21
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|8
|3
|15
|22-35
|27
|14
|Уфа
|26
|5
|10
|11
|23-29
|25
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19