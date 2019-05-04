"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 мая. Футболисты московского "Спартака" победили екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "Центральный".

Единственный гол в матче забил Фернандо (82-я минута). В перерыве был заменен полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий, у которого, по словам главного тренера московского клуба Олега Кононова, обнаружили сотрясение мозга.

Ранее "Урал" выбил "Спартак" из розыгрыша Кубка России сезона-2018/19, победив московский клуб в четвертьфинале (1:1, 1:0).

"Спартак" прервал свою безвыигрышную серию в матчах с "Уралом" из четырех встреч. В предыдущий раз московский клуб обыгрывал "Урал" 30 сентября 2017 года, тогда встреча на "Открытие-Арене" завершилась со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 25 матчей, "Спартак" одержал 16 побед, "Урал" выиграл в шести матчах, еще три встречи завершились ничейным результатом.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка после 27 матчей. "Урал" идет 11-м, имея в активе 33 очка после 27 встреч.

В следующем матче 12 мая красно-белые на домашнем поле сыграют с "Уфой", "Урал" двумя днями ранее на выезде встретится с "Оренбургом".