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Российские синхронисты в миксте выиграли техническую программу на этапе Мировой серии

Вторыми место заняли японцы Юми Адати и Ацуси Абе
Александр Мальцев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Мальцев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 4 мая. Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли техническую программу в соревнованиях смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Пекине.

Результат российского дуэта составил 88,9296 балла. Вторыми стали японцы Юми Адати и Ацуси Абе (86,3333). Третье место заняли Ши Хаоюй и Чжан Яюй из Китая (80.7156).

Мировая серия состоит из восьми этапов и суперфинала, который пройдет в Будапеште с 14 по 16 июня.

Соревнования в Пекине завершатся 6 мая. Следующий этап Мировой серии пройдет в американском Гринсборо с 24 по 26 мая.

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