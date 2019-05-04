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Футбол в России

Футболисты "Чертаново" победили "Спартак-2" в матче Олимп-ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Чертаново" обыграли столичный "Спартак-2" со счетом 1:0 в матче 35-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Спортивном городке в Лужниках.

Единственный гол в матче забил полузащитник Юрий Горшков (62-я минута). На 17-й минуте пенальти не реализовал защитник "Спартака-2" Павел Маслов.

Матч первого круга первенства также завершился победой "Чертаново" (2:0).

"Чертаново" занимает шестое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 54 очка после 35 матчей. "Спартак-2" идет на 11-м месте, имея в активе 45 очков после 35 встреч.

В следующем матче "Чертаново" на выезде сыграет против воронежского "Факела", "Спартак-2" отправится в гости к владивостокскому "Лучу". Обе встречи пройдут 11 мая.

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