"Зенит" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 мая. Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

У хозяев гол забил Исмаэль Силва Лима (56-я минута), у "Зенита" отличился Себастьян Дриусси (87). На 36-й минуте матча был заменен защитник "Зенита" Игорь Смольников, получивший повреждение, вместо него вышел Александр Анюков.

"Зенит" продлил свою беспроигрышную серию в текущем первенстве страны до десяти матчей (восемь побед, две ничьи). "Ахмат" не может обыграть клуб из Санкт-Петербурга с 7 мая 2017 года, когда встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 26 матчей во всех турнирах, "Зенит" одержал 12 побед, "Ахмат" выиграл в семи матчах, еще семь игр завершились вничью.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков после 27 матчей. "Ахмат" идет восьмым, имея в активе 36 очков. Петербургский клуб гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, так как не сможет опуститься ниже второй строчки за три матча до конца первенства страны. В предыдущий раз "Зенит" получал прямую путевку в главный клубный турнир Европы в сезоне-2014/15, а последнее участие клуба из Петербурга в Лиге чемпионов датировано сезоном-2015/16.

Позднее в субботу московский "Локомотив", занимающий вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 49 очками после 26 встреч, сыграет на выезде против тульского "Арсенала". В случае поражения столичного клуба "Зенит" досрочно станет чемпионом России сезона-2018/19.

В следующем матче 12 мая подопечные Сергея Семака сыграют на домашнем поле против столичного ЦСКА, а грозненский клуб днем ранее дома встретится с самарскими "Крыльями Советов".