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Футбол в России

"Зенит" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 4 мая. Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

У хозяев гол забил Исмаэль Силва Лима (56-я минута), у "Зенита" отличился Себастьян Дриусси (87). На 36-й минуте матча был заменен защитник "Зенита" Игорь Смольников, получивший повреждение, вместо него вышел Александр Анюков.

"Зенит" продлил свою беспроигрышную серию в текущем первенстве страны до десяти матчей (восемь побед, две ничьи). "Ахмат" не может обыграть клуб из Санкт-Петербурга с 7 мая 2017 года, когда встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 26 матчей во всех турнирах, "Зенит" одержал 12 побед, "Ахмат" выиграл в семи матчах, еще семь игр завершились вничью.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков после 27 матчей. "Ахмат" идет восьмым, имея в активе 36 очков. Петербургский клуб гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, так как не сможет опуститься ниже второй строчки за три матча до конца первенства страны. В предыдущий раз "Зенит" получал прямую путевку в главный клубный турнир Европы в сезоне-2014/15, а последнее участие клуба из Петербурга в Лиге чемпионов датировано сезоном-2015/16.

Позднее в субботу московский "Локомотив", занимающий вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 49 очками после 26 встреч, сыграет на выезде против тульского "Арсенала". В случае поражения столичного клуба "Зенит" досрочно станет чемпионом России сезона-2018/19.

В следующем матче 12 мая подопечные Сергея Семака сыграют на домашнем поле против столичного ЦСКА, а грозненский клуб днем ранее дома встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27184550-2658
2Локомотив26147538-2449
3Краснодар26137646-2246
4ЦСКА26128636-1844
5Спартак27127833-2843
6Арсенал26109734-2739
7Оренбург271061133-3236
8Ахмат2799925-2636
9Ростов2699823-2136
10Рубин27714624-2535
11Урал27961227-4133
12Динамо26611921-2129
13Крылья Советов26831522-3527
14Уфа265101123-2925
15Анжи27551713-4720
16Енисей27471621-4519
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