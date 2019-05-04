"Зенит" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 мая. Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
У хозяев гол забил Исмаэль Силва Лима (56-я минута), у "Зенита" отличился Себастьян Дриусси (87). На 36-й минуте матча был заменен защитник "Зенита" Игорь Смольников, получивший повреждение, вместо него вышел Александр Анюков.
"Зенит" продлил свою беспроигрышную серию в текущем первенстве страны до десяти матчей (восемь побед, две ничьи). "Ахмат" не может обыграть клуб из Санкт-Петербурга с 7 мая 2017 года, когда встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 26 матчей во всех турнирах, "Зенит" одержал 12 побед, "Ахмат" выиграл в семи матчах, еще семь игр завершились вничью.
"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков после 27 матчей. "Ахмат" идет восьмым, имея в активе 36 очков. Петербургский клуб гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, так как не сможет опуститься ниже второй строчки за три матча до конца первенства страны. В предыдущий раз "Зенит" получал прямую путевку в главный клубный турнир Европы в сезоне-2014/15, а последнее участие клуба из Петербурга в Лиге чемпионов датировано сезоном-2015/16.
Позднее в субботу московский "Локомотив", занимающий вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 49 очками после 26 встреч, сыграет на выезде против тульского "Арсенала". В случае поражения столичного клуба "Зенит" досрочно станет чемпионом России сезона-2018/19.
В следующем матче 12 мая подопечные Сергея Семака сыграют на домашнем поле против столичного ЦСКА, а грозненский клуб днем ранее дома встретится с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|38-24
|49
|3
|Краснодар
|26
|13
|7
|6
|46-22
|46
|4
|ЦСКА
|26
|12
|8
|6
|36-18
|44
|5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|6
|Арсенал
|26
|10
|9
|7
|34-27
|39
|7
|Оренбург
|27
|10
|6
|11
|33-32
|36
|8
|Ахмат
|27
|9
|9
|9
|25-26
|36
|9
|Ростов
|26
|9
|9
|8
|23-21
|36
|10
|Рубин
|27
|7
|14
|6
|24-25
|35
|11
|Урал
|27
|9
|6
|12
|27-41
|33
|12
|Динамо
|26
|6
|11
|9
|21-21
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|8
|3
|15
|22-35
|27
|14
|Уфа
|26
|5
|10
|11
|23-29
|25
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19