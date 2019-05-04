Российский боец Заяц проведет бой с бразильцем Бруно Сильвой за титул чемпиона М-1

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский боец Михаил Заяц проведет поединок с бразильцем Бруно Сильвой 7 июня в Санкт-Петербурге за титул чемпиона организации М-1. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

"Заяц проведет бой с Бруно Сильвой. Также планируется бой Вячеслава Василевского, его соперник пока неизвестен", - сообщил собеседник агентства.

Бруно Сильва в 2018 году победил российских бойцов Александра Шлеменко и Артема Фролова. Всего на его счету 19 побед и шесть поражений.

На счету 37-летнего Зайца 24 победы и восемь поражений.