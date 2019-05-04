"ТСК-Таврия" разгромила "Инкомспорт" в матче 24-го тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "ТСК-Таврия" в Симферополе со счетом 5:0 выиграл в субботу у "Инкомспорта" из Ялты в матче 24-го тура чемпионата Крыма. Мячи на счету Захара Тарасенко (22-я, 58-я минуты), Артура Айметдинова (45), Руслана Маргиева (83) и Станислава Печенкина (90, с пенальти).

Остальные матчи тура завершились со следующими результатами: "Океан" - "Кызылташ" - 1:0, "Евпатория" - "Крымтеплица" - 1:1, "Гвардеец" - "Севастополь" - 0:1.

В турнирной таблице лидирует "Севастополь", набравший 44 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (41), "Крымтеплица" (41), "Евпатория" (32), "Инкомспорт" (31), "Океан" (30), "Кызылташ" (30), и "Гвардеец" (16).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".