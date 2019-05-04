"Атлетико" крупно проиграл "Эспаньолу" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 4 мая. "Эспаньол" обыграл "Атлетико" со счетом 3:0 в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне.

У "Эспаньола" дубль оформил нападающий Борха Иглесиас (52, 89 - с пенальти), еще один гол в свои ворота забил защитник "Атлетико" Диего Годин (45+1).

"Эспаньол" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате страны до семи матчей (три победы и четыре ничьи). "Атлетико" не смог продолжить победную серию из четырех встреч. Последний раз до этого подопечные Диего Симеоне пропускали три безответных мяча в первенстве Испании 19 апреля 2018 года, когда на выезде проиграли "Реал Сосьедаду".

"Эспаньол" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 очков после 36 матчей. "Атлетико" идет вторым, имея в активе 74 очка после 36 встреч.

В следующем матче "Эспаньол" на выезде сыграет против "Леганеса". "Атлетико" на домашнем поле встретится с "Севильей". Обе встречи пройдут 12 мая.