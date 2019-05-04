Старейший футбольный клуб "Ноттс Каунти" вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии

ТАСС, 4 мая. Старейший профессиональный клуб в мире "Ноттс Каунти" вылетел в пятый по силе чемпионат Англии по футболу.

В турнирной таблице четвертого дивизиона "Ноттс Каунти" занял предпоследнее, 23-е место, набрав в 46 матчах 41 очко, также дивизион покинул "Йовил Таун".

"Ноттс Каунти" был основан 1862 году, еще до создания Футбольной ассоциации Англии, главным достижением команды является победа в Кубке Англии 1894 года. В сезоне-1991/92 "Ноттс Каунти" в последний раз выступал в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Пятый дивизион является низшим в системе футбольных лиг Англии, в нем выступают как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы.