{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Старейший футбольный клуб "Ноттс Каунти" вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии

В турнирной таблице четвертого дивизиона клуб занял предпоследнее место

ТАСС, 4 мая. Старейший профессиональный клуб в мире "Ноттс Каунти" вылетел в пятый по силе чемпионат Англии по футболу.

В турнирной таблице четвертого дивизиона "Ноттс Каунти" занял предпоследнее, 23-е место, набрав в 46 матчах 41 очко, также дивизион покинул "Йовил Таун".

"Ноттс Каунти" был основан 1862 году, еще до создания Футбольной ассоциации Англии, главным достижением команды является победа в Кубке Англии 1894 года. В сезоне-1991/92 "Ноттс Каунти" в последний раз выступал в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Пятый дивизион является низшим в системе футбольных лиг Англии, в нем выступают как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы.

Шлеменко планирует провести следующий бой летом в России
На турнире в Челябинске россиянин нокаутом победил бразильца Вискарди Андраде
Читать полностью