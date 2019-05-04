Директор футбольной школы "Чертаново": в Европе наш клуб уже сравнивают с "Аяксом"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Чертаново" в Европе уже начинают сравнивать с полуфиналистом Лиги чемпионов - амстердамским "Аяксом". Об этом заявил ТАСС в субботу после матча со "Спартаком-2" директор футбольной школы "Чертаново" Николай Ларин.

В матче 35-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" со счетом 1:0 обыграло столичный "Спартак-2". Особенностью "Чертаново" является выступление за клуб лишь собственных воспитанников, а средний возраст команды составляет чуть более 20 лет. В этом сезоне клуб продал "Спартаку" двух футболистов - Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Также 14-летний воспитанник "Чертаново" Сергей Пиняев в феврале прошел стажировку в английском "Манчестер Юнайтед".

"Да, за нашими игроками следят, в большинстве стран Европы уже начинают говорить о российской команде, растущей только за счет собственных воспитанников, потихоньку даже сравнивают с "Аяксом", известным на весь мир своей футбольной школой. На сегодняшний день пока есть интерес из клубов высших лиг только к одному футболисту, но не хотелось бы называть его имя, - заявил Ларин. - Если будут предложения от серьезных клубов по игрокам, то, конечно, будем отдавать. В этом году мы по сути выжили за счет продажи футболистов и спонсорских денег".

"Нашей задачей сейчас является дальнейший поиск спонсоров, нашей красивой историей по развитию молодых футболистов многие заинтересовались, поэтому смотрим с оптимизмом в будущее. Как это будет выполнено, то можно будет ставить целью не только подготовку футболистов, но и выход в более высокую лигу. Понимаем, что выход в стыковые матчи очень маловероятен за оставшееся количество туров, команда просто хочет побеждать, занять как можно более высокое место в таблице. Очень довольны своим дебютным сезоном в ФНЛ, учитывая, что мы отдали трех ключевых футболистов, которые пошли на повышение", - добавил он.

После 35 туров "Чертаново" набрало 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от четвертой строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу, составляет два балла.