"Локомотив" уступил "Арсеналу" и сложил полномочия чемпиона России по футболу

ТАСС, 4 мая. Футболисты тульского "Арсенала" обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), столичная команда сложила полномочия чемпиона страны, которым досрочно стал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Туле.
Голы в матче забили Зелимхан Бакаев (24-я минута) и Лука Джорджиевич (59), права на которого принадлежат петербургскому "Зениту".
"Арсенал" продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи). "Локомотив" потерпел первое поражение в РПЛ в 2019 году, в предыдущий раз подопечные Юрия Семина проигрывали 2 декабря на выезде московскому "Спартаку" (1:2).
"Локомотив", ставший чемпионом России в прошлом сезоне, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 27 матчей. "Зенит", занимающий первое место в турнирной таблице, за три тура до конца первенства страны имеет в активе 58 очков после 27 матчей. Клуб из Петербурга опережает "Локомотив" по результату личных встреч (5:3, 1:1). Таким образом, столичный клуб потерял шансы на победу в первенстве страны, а "Зенит" досрочно стал чемпионом.
"Арсенал" идет шестым в таблице, набрав 42 очка после 27 игр. В следующем матче "Локомотив" сыграет дома с казанским "Рубином", "Арсенал" на выезде встретится с махачкалинским "Анжи". Обе встречи пройдут 10 мая.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|27
|14
|7
|6
|38-26
|49
|3
|Краснодар
|26
|13
|7
|6
|46-22
|46
|4
|ЦСКА
|26
|12
|8
|6
|36-18
|44
|5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|6
|Арсенал
|27
|11
|9
|7
|36-27
|42
|7
|Оренбург
|27
|10
|6
|11
|33-32
|36
|8
|Ахмат
|27
|9
|9
|9
|25-26
|36
|9
|Ростов
|26
|9
|9
|8
|23-21
|36
|10
|Рубин
|27
|7
|14
|6
|24-25
|35
|11
|Урал
|27
|9
|6
|12
|27-41
|33
|12
|Динамо
|26
|6
|11
|9
|21-21
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|8
|3
|15
|22-35
|27
|14
|Уфа
|26
|5
|10
|11
|23-29
|25
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19