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Футбол в России

"Локомотив" уступил "Арсеналу" и сложил полномочия чемпиона России по футболу

Встреча в Туле завершилась со счетом 2:0
Дмитрий Баринов и Федор Смолов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Дмитрий Баринов и Федор Смолов
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 4 мая. Футболисты тульского "Арсенала" обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), столичная команда сложила полномочия чемпиона страны, которым досрочно стал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Туле.

Голы в матче забили Зелимхан Бакаев (24-я минута) и Лука Джорджиевич (59), права на которого принадлежат петербургскому "Зениту".

"Арсенал" продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи). "Локомотив" потерпел первое поражение в РПЛ в 2019 году, в предыдущий раз подопечные Юрия Семина проигрывали 2 декабря на выезде московскому "Спартаку" (1:2).

"Локомотив", ставший чемпионом России в прошлом сезоне, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 27 матчей. "Зенит", занимающий первое место в турнирной таблице, за три тура до конца первенства страны имеет в активе 58 очков после 27 матчей. Клуб из Петербурга опережает "Локомотив" по результату личных встреч (5:3, 1:1). Таким образом, столичный клуб потерял шансы на победу в первенстве страны, а "Зенит" досрочно стал чемпионом.

"Арсенал" идет шестым в таблице, набрав 42 очка после 27 игр. В следующем матче "Локомотив" сыграет дома с казанским "Рубином", "Арсенал" на выезде встретится с махачкалинским "Анжи". Обе встречи пройдут 10 мая.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27184550-2658
2Локомотив27147638-2649
3Краснодар26137646-2246
4ЦСКА26128636-1844
5Спартак27127833-2843
6Арсенал27119736-2742
7Оренбург271061133-3236
8Ахмат2799925-2636
9Ростов2699823-2136
10Рубин27714624-2535
11Урал27961227-4133
12Динамо26611921-2129
13Крылья Советов26831522-3527
14Уфа265101123-2925
15Анжи27551713-4720
16Енисей27471621-4519
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