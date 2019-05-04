"Локомотив" уступил "Арсеналу" и сложил полномочия чемпиона России по футболу

ТАСС, 4 мая. Футболисты тульского "Арсенала" обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), столичная команда сложила полномочия чемпиона страны, которым досрочно стал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Туле.

Голы в матче забили Зелимхан Бакаев (24-я минута) и Лука Джорджиевич (59), права на которого принадлежат петербургскому "Зениту".

"Арсенал" продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи). "Локомотив" потерпел первое поражение в РПЛ в 2019 году, в предыдущий раз подопечные Юрия Семина проигрывали 2 декабря на выезде московскому "Спартаку" (1:2).

"Локомотив", ставший чемпионом России в прошлом сезоне, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 27 матчей. "Зенит", занимающий первое место в турнирной таблице, за три тура до конца первенства страны имеет в активе 58 очков после 27 матчей. Клуб из Петербурга опережает "Локомотив" по результату личных встреч (5:3, 1:1). Таким образом, столичный клуб потерял шансы на победу в первенстве страны, а "Зенит" досрочно стал чемпионом.

"Арсенал" идет шестым в таблице, набрав 42 очка после 27 игр. В следующем матче "Локомотив" сыграет дома с казанским "Рубином", "Арсенал" на выезде встретится с махачкалинским "Анжи". Обе встречи пройдут 10 мая.