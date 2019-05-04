Факелы Ростральных колонн в Петербурге зажгли в честь чемпионства "Зенита"

ТАСС, 4 мая. Факелы Ростральных колонн были зажжены в Санкт-Петербурге в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч. "Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России.

Ростральные колонны находятся на Стрелке Васильевского острова - в одном из самых популярных у туристов мест Петербурга. В XIX веке архитектурные сооружения, чья высота достигает 32 м, выполняли функции фонарей порта Северной столицы, автором проекта стал французский архитектор Тома де Томон.