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Футбол в России

Факелы Ростральных колонн в Петербурге зажгли в честь чемпионства "Зенита"

В субботу "Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России по футболу

ТАСС, 4 мая. Факелы Ростральных колонн были зажжены в Санкт-Петербурге в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

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В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч. "Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России.

Ростральные колонны находятся на Стрелке Васильевского острова - в одном из самых популярных у туристов мест Петербурга. В XIX веке архитектурные сооружения, чья высота достигает 32 м, выполняли функции фонарей порта Северной столицы, автором проекта стал французский архитектор Тома де Томон.

В настоящее время факелы на Ростральных колоннах зажигают только по торжественным случаям.

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