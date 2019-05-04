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Футбол в России

"Зенит" получит кубок чемпиона России по футболу на вечное хранение

В субботу "Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России по футболу

ТАСС, 4 мая. Петербургский "Зенит" получит кубок чемпиона России по футболу на бессрочное хранение, победа петербургского клуба в сезоне-2018/19 стала пятой в истории чемпионатов России. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.

"Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России. Согласно регламенту турнира, кубок чемпиона остается у команды на вечное хранение, если клуб выигрывает чемпионат страны три раза подряд или пять раз в общей сложности.

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Российский футбол
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