Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе назвал заслуженной победу "Зенита" в чемпионате России

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч. "Локомотив" является чемпионом России сезона-2017/18.

"Как может быть чемпионство "Зенита" незаслуженным, когда они финишировали с таким отрывом? В напряженной борьбе они хорошо сыграли со всеми своими соперниками. Можно только поздравить и пожелать в следующем сезоне серьезного соперничества", - сказал Кикнадзе.

Гендиректор отметил, что после поражения от "Арсенала" борьба за второе место в чемпионате обострилась. "Команда билась, старалась, допустили две досадные ошибки, хочу отметить соперника и поздравить "Арсенал" с хорошей игрой. Конечно же, повлияли на игру травмы, посмотрим, насколько они серьезны, требуется время, чтобы понять это. Расстроены, но не разочарованы, команда продолжает бороться для того, чтобы занять самое высокое место, у ребят не будет проблем с мотивацией", - сказал Кикнадзе.

В активе "Локомотива" 49 очков после 27 туров. Ближайшим преследователем железнодорожников является "Краснодар", который набрал 46 очков и имеет игру в запасе против "Ростова", матч пройдет в воскресенье.