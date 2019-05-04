Футболист Джорджевич заявил, что рад победе "Зенита" в чемпионате России

ТАСС, 4 мая. Нападающий тульского "Арсенала", права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", Лука Джорджевич рад победе клуба из Петербурга в чемпионате России по футболу сезона-2018/19. Об этом футболист сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В матче 27-го тура идущий вторым в таблице столичный "Локомотив" проиграл "Арсеналу" со счетом 0:2, автором второго гола стал Джорджевич. За три тура до конца первенства страны "Зенит" опережает "Локомотив" на девять очков, по результатам личных встреч, что является первым дополнительным показателем при равенстве очков, также впереди петербургский клуб (5:3, 1:1). Таким образом, подопечные Сергея Семака досрочно выиграли чемпионат России.

"Конечно, я очень раз за "Зенит", они стали закономерными чемпионами России. В этом году они стали лучшей командой страны, я их поздравляю", - сказал 24-летний футболист.

Джорджевич находится в системе "Зенита" с 2012 года, за основную команду он провел 29 матчей во всех турнирах, забив три гола. За это время нападающий выступал на правах аренды за голландский "Твенте", итальянскую "Сампдорию" и испанскую "Понферрадину". Джорджевич дважды был арендован "Арсеналом", в последний раз это произошло перед началом нынешнего сезона 4 августа 2018 года.