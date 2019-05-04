РФС поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.

"Российский футбольный союз поздравляет руководителей, тренеров, игроков, всех сотрудников "Зенита" и многочисленных болельщиков команды с завоеванием золотых медалей чемпионата России сезона-2018/19. Желаем питерскому клубу дальнейших успехов как на внутренней, так и на международной арене", - говорится в сообщении.

"Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России по футболу, ранее клуб побеждал в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. На правах чемпиона страны "Зенит" в следующем сезоне выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.