Вратарь "Салавата Юлаева" Тарасов подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Коламбус"

ТАСС, 4 мая. Российский голкипер Даниил Тарасов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний хоккеист выступает за команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Торос" из Нефтекамска, который является фарм-клубом "Салавата Юлаева". В минувшем сезоне он провел 25 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых одержал 17 побед и отразил 92,8% бросков. В плей-офф он провел 17 матчей, одержал девять побед и отбил 93% бросков.

Тарасов дважды выходил в составе уфимского "Салавата Юлаева" в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в среднем отражая 91,7% бросков.

Даниил Тарасов является сыном известного в прошлом вратаря новокузнецкого "Металлурга", чемпиона России 2008 года в составе "Салавата Юлаева" Вадима Тарасова.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.