Вратарь Лодыгин не вел переговоров о продлении контракта с ФК "Зенит"

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вратарь футбольного клуба "Зенит" Юрий Лодыгин, который зимой был отдан в аренду в греческий "Олимпиакос", еще не вступал в переговоры с руководством о продлении контракта. Об этом ТАСС в субботу сообщил сам 28-летний голкипер.

"Пока никаких разговоров не было. Мой контракт заканчивается летом, это единственное, что я знаю", - сказал Лодыгин.

На вопрос о том, хочет ли вратарь продолжить карьеру в "Зените", он не смог дать точного ответа. "Я не знаю, что будет через неделю, две или месяц", - отметил он.

Лодыгин перешел в "Зенит" в 2013 году. В составе команды из Санкт-Петербурга он провел 165 матчей во всех турнирах, пропустив 153 мяча. Голкипер помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, Кубок России и два Суперкубка России.

В первой части сезона-2018/19 он провел за "Зенит" один матч, в квалификации Лиги Европы против минского "Динамо" (0:4). В "Олимпиакосе" он провел две игры, в которых его команда по разу победила (3:1) и проиграла (0:1). Еще в десяти играх он входил в заявку, но не выходил на поле.