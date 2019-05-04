Миллер в стихах поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу

ТАСС, 4 мая. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в стихах поздравил петербургский футбольный клуб "Зенит" с досрочной победой в Российской премьер-лиге. Слова Миллера приводит пресс-служба "Зенита".

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.

В честь чемпионства "Зенита" были зажжены факелы Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова Петербурга.

"Ростральные колонны горят над Невой! С победой! Город любимый, город родной", - говорится в сообщении.

"Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России по футболу (2007, 2010, 2012, 2015, 2019). На правах чемпиона страны "Зенит" в следующем сезоне выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.