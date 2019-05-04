Сборная Чехии объявит состав на чемпионат мира по хоккею после игры Евротура с россиянами

БРНО /Чехия/, 4 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Чехии обнародует состав на чемпионат мира по хоккею в воскресенье, по завершении Евротура. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Ассоциации хоккея Чехии Мартин Урбан.

Чехи в субботу одержали победу во втором матче заключительного этапа Евротура в Брно над шведами со счетом 3:0. В составе команды находится на данный момент 10 игроков Национальной хоккейной лиги.

"Сейчас у нас в тренировочном лагере 34 игрока. Мы провели достаточно матчей, включая и шесть игр Еврочелленджа. Состав на чемпионат мира мы объявим в воскресенье, после игры этапа Евротура", - сказал Урбан.

В окончательную заявку на чемпионат мира можно вносить до 25 игроков (22 полевых игрока и три вратаря). Как правило, команды вносят меньше игроков и совершают дозаявки по ходу турнира.

Заключительный матч Чешских игр хозяева этапа Евротура проведут против россиян, начало - 19:00 мск.