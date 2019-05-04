Черчесов поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил петербургский "Зенит" с победой в чемпионате страны по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

"Зенит" в субботу в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и стал недосягаем для железнодорожников за счет личных встреч.

"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за [Сергея] Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат, - сказал Черчесов. - Безусловно, команда стала сильнее после того, как ее пополнили три высококлассных игрока (защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающий Сердар Азмун - прим. ТАСС). Поздравляю команду со значимой победой, ждем сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020".