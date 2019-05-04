Данни: пять лет назад было понятно, что Семак будет отличным тренером для "Зенита"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Бывший футболист петербургского "Зенита" Мигель Данни отметил, что Сергей Семак был отличным тренером для "Зенита" еще пять лет назад. Таким мнением португальский полузащитник поделился с ТАСС в субботу.

После поражения московского "Локомотива" в гостевом матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала" (0:2) подопечные Семака гарантировали себе первую строчку чемпионата. Данни и Семак были одноклубниками в 2010-2013 годах, став в составе "Зенита" двукратными чемпионами России. В 2014 году Семак провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера петербургского клуба после ухода Лучано Спаллетти.

"Зенит" полностью заслужил это чемпионство, ведь они очень сильно провели этот сезон. Сейчас у "Зенита" российский тренер - Семак, он замечательный человек, всегда был лидером будучи игроком, выкладывался на поле на 100%. При мне он две недели был тренером после ухода Спаллетти, и тогда было понятно, что у него есть все необходимые качества, чтобы стать отличным тренером", - сказал Данни.

Данни был капитаном петербуржцев в победном сезоне-2014/15. Артем Дзюба является капитаном "Зенита" с 2018 года и впервые стал чемпионом России.

"Я очень рад за Дзюбу, который поднимет с командой трофей. Он отличный товарищ, очень жизнерадостный человек, своим настроем всегда умел ободрить команду в раздевалке. Я невероятно рад за команду и буду продолжать ее поддерживать до конца жизни. Я приеду на игру с ЦСКА и буду рад отпраздновать с "Зенитом" это чемпионство", - добавил он.

"Зенит" в пятый раз стал чемпионом России по футболу (2007, 2010, 2012, 2015, 2019). На правах чемпиона страны "Зенит" в следующем сезоне выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.