Шведский вратарь клуба НХЛ "Рейнджерс" Лундквист не намерен завершать карьеру в сборной

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Вратарь сборной Швеции и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс" Хенрик Лундквист пока не намерен завершать международную карьеру. Об этом он рассказал журналистам.

Лундквист является олимпийским чемпионом 2006 года и серебряным призером Игр-2014, чемпионом мира 2017 года, серебряным призером мировых первенств 2003 и 2004 гг. В 2012 году стал обладателем приза лучшему вратарю НХЛ "Везина Трофи". В субботу 37-летний Лундквист защищал ворота сборной Швеции в матче заключительного этапа Евротура против чехов (0:3).

"Пока не знаю, завершу ли я карьеру в сборной. Я постоянно думаю, что каждое участие в составе национальной сборной на турнире окажется для меня последним, - сказал он. - То, что мы с моим братом Жоэлем выиграли чемпионат мира (в 2017 году - прим. ТАСС), это большой опыт для меня, я это никогда не забуду. Я играю год за годом и пока по этой теме не закрываю двери, фокусируюсь на игре за сборную".

Сборная Швеции является соперником россиян на групповом этапе чемпионата мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.