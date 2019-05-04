Беглов поздравил "Зенит" с досрочной победой в чемпионате России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил игроков, тренеров и руководство футбольного клуба "Зенит" с досрочным завоеванием золотых медалей чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"В лучших своих традициях наш "Зенит" одержал заслуженную победу в упорной борьбе, показав искрометную игру в решающих матчах. Особую радость вызывает тот факт, что через 35 лет после первого титула, добытого под руководством Павла Садырина, команду нашего города вновь привел на вершину пьедестала бывший футболист "Зенита" - Сергей Семак. Желаю наставнику, всему "Зениту" и всему Петербургу новых побед", - передает слова Беглова пресс-служба.

В честь победы "Зенита" в чемпионате России зажглись факелы Ростральных колонн, а подсветка башни "Лахта-центра", самого высокого здания Европы, окрасилась в сине-бело-голубые цвета футбольного клуба.

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч. "Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России.