Программа 27-го тура чемпионата России по футболу завершится тремя воскресными матчами

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Тремя встречами в воскресенье завершится программа 27-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. В одной из них в столичном дерби сыграют ЦСКА и "Динамо".

Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев из Москвы. ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 44 очка, и отстает от "Краснодара", который занимает третью строчку, дающую право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20, на два очка. "Динамо" с 29 очками находится на 12-й позиции, опережая самарские "Крылья Советов", идущие на 13-м месте, на два очка.

Во вторник ВТБ завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций "Динамо" за 1 рубль. Днем позже покинул свой пост заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ, генеральным директором бело-голубых станет Юрий Белкин, а председателем совета директоров - Юрий Соловьев, который сменит на этом посту Игоря Клочко.

Несмотря на то, что в последние годы армейцы раз за разом претендуют на самые высокие места, а "Динамо" находится в нижней части или середине таблицы, бело-голубые являются для ЦСКА неудобным соперником. Всего в чемпионатах России команды провели 53 матча, в 20 из которых победа оставалась за динамовцами, 17 раз побеждали армейцы, 16 встреч завершились ничейным результатом. В матче первого круга на "Арене-Химки" была зафиксирована нулевая ничья. Не сумели красно-синие одержать победу и в прошлом сезоне (0:0, 1:2).

На "ВЭБ-Арене" команды встречались однажды, победу в матче прошлого чемпионата одержало "Динамо" благодаря дублю Александра Ташаева, который в летнее межсезонье перешел в "Спартак". В составе ЦСКА в той встрече отличился один из лучших бомбардиров нынешнего первенства - Федор Чалов. На счету форварда армейцев 12 забитых мячей, столько же у нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. В предстоящей встрече хозяевам из-за дисквалификации не поможет один из лидеров команды - Никола Влашич, а также травмированные полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев, у "Динамо" из-за травмы не сыграет хавбек Антон Соснин.

ЦСКА в шести последних домашних матчах премьер-лиги забивал не менее двух мячей. "Динамо" в 13 гостевых встречах текущего чемпионата одержало победу лишь однажды, 3 марта переиграв "Уфу" (2:1). В восьми последних играх команда Дмитрий Хохлова сумела выиграть один раз и забила только три мяча. В матчах 25-го и 26-го туров бело-голубые уходили с поля без забитых мячей.

"Краснодар" постарается догнать "Локомотив"

"Зенит" по итогам субботних матчей за три тура до конца чемпионата обеспечил себе чемпионство, но борьба за призовые места и путевки в еврокубки в самом разгаре.

В заключительном матче 27-го тура "Ростов" примет "Краснодар". Встреча, главным арбитром которой назначен Василий Казарцевв из Санкт-Петербурга, начнется в 19:00 мск. "Ростов" и "Краснодар" в нынешнем сезоне сыграют между собой в четвертый раз. В 1/4 финала Олимп - Кубка России ростовчане по сумме дух матчей оказались сильнее (2:2 и 1:0), а в матче первого круга чемпионата была зафиксирована ничья 2:2.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице и отстает от "Локомотива", который в субботу уступил тульскому "Арсеналу" (0:2), на три очка. "Ростов" не может выиграть на протяжении трех последних туров и занимает девятое место, имея в активе 36 очков. Из-за травмы в составе хозяев не сыграют защитник Мацей Вилюш и полузащитник Тимофей Калачев, по причине дисквалификации встречу пропустит хавбек Александр Зуев. В составе "Краснодара" под вопросом участие в матче полузащитника Кристоффера Ольссона и нападающего Ари.

В стартовой встрече игрового дня "Крылья Советов" примут "Уфу". Обе команды находятся в зоне переходных матчей. "Крылья Советов" набрали 27 очков и занимают 13-е место, в активе "Уфы" на два очка меньше. В матче первого круга победу одержала команда из Самары со счетом 2:1.

"Крылья Советов" проиграли последние три матча чемпионата, а в семи последних играх потерпели шесть поражений. Обе команды сменили тренеров по ходу сезона: Миодраг Божович сменил Андрея Тихонова на посту рулевого самарской команды, "Уфа" начала сезон под руководством Сергея Томарова, после чего команду возглавил Дмитрий Кириченко, которого, в свою очередь, сменил Вадим Евсеев.

Под вопросом находится участие в матче защитника "Уфы" Джемала Табидзе, "Крыльям Советов" из-за травм не помогут защитник Никита Чичерин и полузащитник Срджан Мияйлович. По причине дисквалификации не сыграют форвард Рамиль Шейдаев и полузащитник Мохаммед Рабиу. Матч начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.