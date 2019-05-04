Чех Яшкин ждет интересной игры против российских партнеров по клубу НХЛ "Вашингтон"

БРНО /Чехия/, 5 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин ожидает интересного противостояния с россиянами, за которых играют его партнеры по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу сборная Чехия во втором матче домашнего этапа Евротура победила команду Швеции со счетом 3:0, Яшкин стал автором первой шайбы. В воскресенье чехи в последнем матче турнира сыграют с россиянами.

"Чувствую себя уже немного получше, первая игра была тяжелой, так как я пробыл уже здесь три дня и сразу играл. Что касается игры против одноклубников, то мы весь год вместе провели, они классные ребята. Будет очень интересно против них поиграть, побороться с ними", - сказал Яшкин.

На данный момент в составе сборной Чехии находятся 10 игроков из НХЛ. "По сравнению с прошлым годом, когда первоначально было пять-шесть человек, а потом еще двое подъехало, сейчас нас не так уж мало. Что есть, то есть, будем стараться играть. У нас команда хорошая, мы сегодня это показали, будем дальше стараться играть", - отметил он.

Год назад во время чемпионата мира в Копенгагене Яшкин играл в одном звене с форвардами "Бостона" Давидом Пастрняком и Давидом Крейчи, а сейчас играет с Ондржеем Палатом из "Тампы" и Филипом Хытилом из "Рейнджерс". "Сейчас со мной оба леворукие ребята, год назад у меня были оба праворуких. Что касается разницы между ними, я бы сказал, что уровень чуть другой, потому что Хытил молодой, но хорошо играет. Мне не выбирать, я думаю, что мы провели сегодня хороший матч, и мне с ними удобно", - подчеркнул он.