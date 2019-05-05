Экипаж SMP Racing стал третьим на этапе ЧМ по гонкам на выносливость в Бельгии

ТАСС, 5 мая. Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) - "6 часов Спа", который прошел в Бельгии.

Победу одержал экипаж "Тойоты" в составе испанца Фернандо Алонсо, швейцарца Себастьяна Буэми и японца Казуки Накаджимы. Вторым финишировал экипаж Rebellion Racing под управлением французов Томаса Лорента и Натаниэля Бертона и американца Густава Менезеса. Экипаж SMP Racing в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и француза Стефана Сарразана финишировал четвертым.

"В гонках на выносливость важно все - и старт, и все отрезки, потому что допусти ошибку, и потеряешь подиум, но, к счастью, мы хорошо справились сегодня, - приводит слова Петрова пресс-служба SMP Racing. - Наш новый напарник Стоффель Вандорн проделал отличную работу, сразу вкатился, хотя это его первая гонка в WEC, он здорово себя проявил, справился с такими сложными погодными условиями (несколько раз по ходу гонки над трассой шел сильный снег - прим. ТАСС).

"К сожалению, в начале моего отрезка пропала пятая передача, и остаток гонки нам пришлось ехать только на четырех передачах и не разгоняться до максимальной скорости, - продолжил Петров. - Если бы не это, мы вполне могли финишировать на втором месте - погода этому не помешала бы, ведь мы показывали такое же время, а то и лучше, как соперники из Rebellion. Впрочем, мы вполне довольны бронзой и теперь с нетерпением ждем гонки в Ле-Мане".

Вандорн рад финишировать на подиуме в своей первой гонке в WEC. "Получилось очень хорошее начало работы в команде, мне было приятно подтвердить его хорошим выступлением, - сказал Вандон. - Мы проделали отличную работу, особенно учитывая, какими сложными были для всех условия. Начало гонки у нас получилось хорошим, а Виталий и Михаил довели машину до финиша, даже несмотря на то, что мы потеряли пятую передачу".

Финальный этап сезона - марафон "24 часа Ле-Мана" - пройдет 15-16 июня.