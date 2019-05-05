"Бостон" повел в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Коламбусом"

ТАСС, 5 мая. "Бостон" на своем льду победил "Коламбус" со счетом 4:3 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Давид Крейчи (22-я минута), Брэд Маршанд (45) и Давид Пастрняк (52, 59). Маршанд также записал на свой счет две результативные передачи и довел количество набранных очков в текущем плей-офф до 13 (5 шайб + 8 передач), по этому показателю он делит первое место с форвардами "Колорадо" Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом. В составе "Коламбуса" отличились Сет Джонс (51), Райан Дзингел (53) и Дин Кукан (54).

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 32 из 36 бросков. Форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 24 минуты 20 секунд и отметился результативной передачей, всего на его счету в текущем плей-офф 11 (5+6) очков.

Дебютный матч в НХЛ провел 23-летний защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков, который подписал двухлетний контракт с командой 13 апреля. Бывший игрок СКА провел на льду 14 минут 16 секунд, нанес один бросок по воротам, произвел один силовой прием и заблокировал один бросок.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Бостона". Следующая встреча состоится в ночь на 7 мая в Коламбусе.