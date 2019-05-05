Футболист Маркизио заявил, что "Зенит" стал его семьей в России

ТАСС, 5 мая. Итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио назвал петербургскую команду своей семьей в России. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" обеспечил себе чемпионство, так как оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.
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Ho lasciato casa e ho trovato una famiglia a 6.000 km di distanza. Ho lasciato i miei sogni e ne ho trovati di nuovi. Ho lasciato la squadra del mio cuore ed ho trovato una squadra che è entrata nel mio cuore. Ho lasciato 7 scudetti di fila e ho trovato l'ottavo. E vi dirò che anche questo è davvero W8NDERFUL Зенит в моём сердце, как семья в России❤️ #ЗенитЧемпион #champion #russianpremierleague #MC10
"Я покинул дом и нашел семью в 6 тыс. км от него, я оставил свои мечты и нашел новые. Я покинул команду своего сердца и нашел команду, которая вошла в мое сердце, - написал 33-летний футболист. - Я выиграл семь чемпионских титулов подряд (с "Ювентусом" - прим. ТАСС) и завоевал восьмой, скажу вам, это действительно W8NDERFUL. "Зенит" в моем сердце, как семья в России".
Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. Футболист является воспитанником итальянского "Ювентуса", за который выступал до августа 2018 года. Маркизио является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В текущем сезоне чемпионата России он провел девять матчей и забил два мяча.