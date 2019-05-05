Футболист Маркизио заявил, что "Зенит" стал его семьей в России

ТАСС, 5 мая. Итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио назвал петербургскую команду своей семьей в России. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" обеспечил себе чемпионство, так как оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.