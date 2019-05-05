Россиянин Бетербиев защитил титул чемпиона мира IBF, победив американца Калайджича

ТАСС, 5 мая. Россиянин Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Стоктоне (США, штат Калифорния) он выиграл у американца Радивойе Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде.

Бетербиев во второй раз защитил пояс, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом нокаутом в 12-м раунде. В октябре прошлого года Бетербиев впервые защитил титул, выиграв у британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 14 побед (все нокаутом), ни одного поражения.

Российский боксер провел неплохую любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, в том числе у бывшего и нынешнего чемпионов мира среди профессионалов - Сергея Ковалева и кубинца Юниера Дортикоса соответственно, проиграв при этом всего пять боев. После Олимпиады-2012 Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль. В 2015 году россиянин заключил соглашение с известным американским менеджером Элом Хэймоном и выступает в США.

27-летний Калайджич потерпел второе поражение при 24 победах (17 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. В 2016 году Калайджич вынужден был пропустить почти два года - он получил травму, врачи диагностировали ему аваскулярный некроз кисти и сообщили, что он больше не сможет выйти на ринг. Калайджич уже устроился на работу на стройке, но затем нашел способ лечения (терапию) через Google, который ему помог, и американец в июне 2018 года продолжил карьеру, одержав две победы.

На данный момент трое российских боксеров владеют титулами чемпиона мира. Помимо Бетербиева, это Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 79,38 кг) и Денис Лебедев (WBA, до 90,71 кг).