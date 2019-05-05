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"Сан-Хосе" вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Колорадо"

Пятая встреча серии завершилась победой "Сан-Хосе" со счетом 2:1

ТАСС, 5 мая. "Сан-Хосе" на своем льду победил "Колорадо" со счетом 2:1 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросил Томаш Гертл (40-я и 47-я минуты). У проигравших отличился Тайсон Джост (38). Гертл с восемью шайбами вышел на второе место в списке снайперов текущего плей-офф, уступая только партнеру по команде Логану Кутюру (9).

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на льду 18 минут 25 секунд, нанес один бросок, совершил шесть силовых приемов и заблокировал пять бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Сан-Хосе". Шестой матч состоится в ночь на 7 мая в Денвере.

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