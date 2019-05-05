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Серроне вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Макгрегора

В воскресенье американец одержал победу над соотечественником Элом Яквинтой

ТАСС, 5 мая. Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вызвал на поединок бывшего обладателя поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Fighting.

В воскресенье Серроне одержал победу над соотечественником Элом Яквинтой решением судей на турнире UFC Fight Night 151 в Оттаве.

"Я выиграл три боя подряд, и мне нужна новая цель - титульный бой, - сказал Серроне. - Я хочу драться за титул, если только раньше со мной не подерется Конор Макгрегор. Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это".

Серроне провел в смешанных единоборствах 48 боев, одержав 36 побед (27 - досрочно) и проиграв в 11, один поединок завершился вничью. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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