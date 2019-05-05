Боксер Головкин назвал бой Альварес - Джейкобс скучным

ТАСС, 5 мая. Бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом выдался непримечательным и скучным. Такое мнение в Instagram высказал казахстанский боксер Геннадий Головкин.
В поединке в весовой категории до 72,6 кг Альварес одержал победу единогласным решением судей, защитив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав принадлежавший Джейкобсу пояс IBF.
"Сегодня не увидел ничего особенного, просто хороший спарринг-матч. Было скучно. Болельщики заслуживают большего", - написал Головкин.
Головкин в 2018 году во втором поединке с Альваресом потерял титулы чемпиона WBA и WBC. Первый поединок, который проходил в 2017 году, завершился ничьей.
На данный момент казахстанец имеет трехлетний контракт со стриминговой платформой DAZN, за это время спортсмен проведет шесть поединков. Головкин не выступал с 15 сентября 2018 года, следующий поединок он проведет 8 июня против канадца Стиви Роллса. Всего на счету казахстанского спортсмена 40 боев, в 38 из которых он одержал победы.