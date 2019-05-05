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Легкоатлетка Трофимова стала первой в марафоне на чемпионате России

У мужчин победу одержал Степан Киселев

ТАСС, 5 мая. Легкоатлетка Сардана Трофимова выиграла марафонский забег на чемпионате России в Казани. Спортсменка, представляющая Якутию, преодолела дистанцию за 2 часа 31 минуту 32 секунды.

Второй стала представительница Курганской области Ирина Сергеева (2:31.37). Замкнула тройку призеров Алина Прокопьева, которая выступает за Московскую область и Чувашскую Республику (2:34.12).

У мужчин победу одержал представляющий Татарстан Степан Киселев (2:12.56). Серебряную медаль завоевал легкоатлет из Краснодарского края Андрей Лейман (2:14.11), бронзовую награду - спортсмен из Самарской области Юрий Чечун (2:15.29).

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