Легкоатлетка Трофимова стала первой в марафоне на чемпионате России

ТАСС, 5 мая. Легкоатлетка Сардана Трофимова выиграла марафонский забег на чемпионате России в Казани. Спортсменка, представляющая Якутию, преодолела дистанцию за 2 часа 31 минуту 32 секунды.
Второй стала представительница Курганской области Ирина Сергеева (2:31.37). Замкнула тройку призеров Алина Прокопьева, которая выступает за Московскую область и Чувашскую Республику (2:34.12).
У мужчин победу одержал представляющий Татарстан Степан Киселев (2:12.56). Серебряную медаль завоевал легкоатлет из Краснодарского края Андрей Лейман (2:14.11), бронзовую награду - спортсмен из Самарской области Юрий Чечун (2:15.29).