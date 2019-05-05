Чемпион мира по боксу Альварес заявил, что готов провести третий поединок с Головкиным

ТАСС, 5 мая. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг мексиканец Сауль Альварес готов провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. Слова Альвареса приводит газета The Sun.

Первый поединок между Головкиным, владевшим в тот момент всеми тремя титулами, и Альваресом прошел в 2017 году и завершился ничьей. Во втором бою казахстанец потерпел поражение решением судей и лишился поясов WBC и WBA.

"Как по мне, с Головкиным мы закончили, - сказал Альварес. - Но если фанаты хотят еще один бой, то мы устроим его, и в этот раз я снова его побью".

Казахстанец и мексиканец связаны контрактными обязательствами со стриминговой платформой DAZN. Соглашение с Головкиным рассчитано на шесть поединков, с Альваресом - на 11. Контракт мексиканца является рекордным для всего мирового спорта, по нему он заработает $365 млн.

Головкин не выступал с 15 сентября 2018 года, следующий поединок он проведет 8 июня против канадца Стиви Роллса. Всего на счету 37-летнего казахстанского спортсмена 40 боев, в 38 из которых он одержал победы. В послужном списке 28-летнего Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи.