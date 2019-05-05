Футболист Рибери покинет "Баварию" после окончания сезона

ТАСС, 5 мая. Французский полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери покинет команду после окончания сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу "Баварии".

Контракт с 36-летним игроком истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

"Моя мечта сбылась, когда я приехал в "Баварию". Прощание будет нелегким, но мы никогда не должны забывать о том, чего достигли вместе", - сказал Рибери.

Ранее стало известно, что команду также покинет 35-летний голландский полузащитник Арьен Роббен, соглашение с которым не будет продлено. В честь футболистов будет организован прощальный матч.

Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, Роббен - с 2009-го. В составе клуба Рибери стал обладателем 22 трофеев, Роббен - 19. Футболисты являются многократными чемпионами Германии, обладателями Кубков и Суперкубков Германии, Суперкубка УЕФА. Они также становились победителями клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов. За клуб из Мюнхена француз провел 420 матчей во всех турнирах, забив 122 гола. На счету голландца 309 встреч и 143 гола.