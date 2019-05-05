Хоккеист "Вашингтона" Врана не сыграет за команду Чехии в матче Евротура со сборной России

БРНО /Чехия/, 5 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Чехии и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Якуб Врана не сыграет в заключительном матче Евротура против команды России. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер чешской команды Петр Недвед.

Врана был внесен в заявку команды на Чешские игры, но так и не провел на турнире ни одного матча, в то время как его одноклубник Дмитрий Яшкин сыграл два матча, забросив шайбу в субботнем матче со шведами (3:0). В семи матчах Кубка Стэнли Врана не набрал ни одного очка, а в 82 матчах регулярного сезона на его счету 47 баллов (24 гола + 23 передачи).

"Врана не сыграет сегодня. Он только недавно приступил к тренировкам на льду и начнет играть за сборную только на чемпионате мира. Это парень, которого мы знаем, и нам не нужно его проверять после стольких матчей, которых он провел", - сказал Недвед.

В матче со сборной Чехии у россиян должны сыграть капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его одноклубники форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Матч Евротура между сборными России и Чехии пройдет 5 мая, начало в 19:00 мск.